Российский удар по Сумам в Вербное воскресенье: 32 погибших в том числе двое детей, почти 100 раненых

Обстрел произошел среди бела дня, когда многие погибшие и пострадавшие находились на улицах, в машинах, в общественном транспорте.
„Прилеты зафиксированы четко в центре города. Сегодня — Вербное воскресенье, многие были на улице, неподалеку расположен и храм, где проходит освящение. Именно в это время россияне ударили, четко осознавая, что бьют по гражданским“, — сказал Клименко.
„Уже второй месяц ушел, как Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, они там, в Москве, уверены, что могут позволить себе убивать дальше. Нужно действовать, чтобы изменить ситуацию“, — написал Зеленский.
Обстрел произошел среди бела дня, когда многие погибшие и пострадавшие находились на улицах, в машинах, в общественном транспорте.
По данным Украинской службы Би-би-си, под удар в Сумах попал Конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто проходят занятия для детей.
„Это помещение Конгресс-центра очень активно сдается в аренду и используется для проведения различных курсов, кружков, мастер-классов. На самом деле, это был такой образовательный хаб для всего города“, — рассказали Украинской службе Би-би-си местные жители.
Пострадали также прилегающие улицы — разбиты машины, повреждены близлежащие дома.
На фото с места обстрела видно лежащие на улице тела.
„Много мирных жителей было убито и ранено. Такое нападение на великий христианский праздник [в воскресенье 13 апреля отмечается Вербное воскресенье] — абсолютное зло“, — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
„Мы уже передаем подробную информацию об этом военном преступлении всем нашим партнерам и международным институтам. Мы призываем все столицы и штабы к решительным ответным действиям. Россия второй месяц подряд отказывается принять предложение США о полном прекращении огня, которое Украина безоговорочно приняла 11 марта. Вместо этого Россия усиливает террор“, — сказал он.
“Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церковь: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим“, — написал президент Владимир Зеленский.“Только сволочь так может действовать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают“, — добавил Зеленский.
„Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист“, — написал президент Украины.
В городе идут спасательные работы, власти занимаются ликвидацией последствий обстрела.