Российский сухогруз потерпел крушение в Средиземном море

Российский сухогруз „Урса Майор“ затонул в Средиземном море между испанским городом Агилас и алжирским Ораном, сообщает испанское издание La Verdad со ссылкой на источники и „Медиазона“ со ссылкой на радиопрограмму спасательной службы Испании в ночь на вторник, 24 декабря.

По данным СМИ, 14 моряков из 16 находящихся на борту были доставлены в порт Картахены. Еще двое до сих пор числятся пропавшими без вести.