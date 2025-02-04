2025.02.04 15:45

Российский ракетный удар по Изюму: не менее пяти погибших

 
Deutsche Welle
Rusų apgriautas Iziumas Ukrainoje
Rusų apgriautas Iziumas Ukrainoje

В результате очередной российской ракетной атаки на Украину, произошедшей днем во вторник, 4 февраля, в городе Изюм Харьковской области погибли не менее пяти человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, уточнив, что в результате обстрела пострадали 38 человек, в том числе 15-летняя девушка. Она получила осколочное ранение средней тяжести.

Семь пострадавших были госпитализированы.

„Враг нанес удар баллистической ракетой по центральной части Изюма. Россияне попали в админздание. Повреждено еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома. Никакого военного объекта в этом месте нет“, - написал в Синегубов в первом из сообщений.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил в Telegram-канале соболезнования родным и близким погибших. „С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы - силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, - чтобы остановить террор и защитить жизни“, - вновь призвал он, выложив кадры с места военного преступления.

Помимо ракеты, РФ выпустила по Украине 65 ударных дронов

Российские войска в ночь на 4 февраля атаковали Украину 65 ударными беспилотниками, запущенными из районов Орла, Курска и Брянска, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Согласно сводке, украинским силам ПВО удалось сбить 37 дронов над пятью областями Украины. Еще 28 беспилотников были „локально потеряны“. „Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская и Черкасская области“, - написали ВС ВСУ.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала полномасштабной войны РФ против Украины, которая длится уже почти три года. Официальные лица РФ продолжают заявлять, что армия их страны наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, но эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.

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