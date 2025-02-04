Российский ракетный удар по Изюму: не менее пяти погибших

Российские войска в ночь на 4 февраля атаковали Украину 65 ударными беспилотниками, запущенными из районов Орла, Курска и Брянска, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Согласно сводке, украинским силам ПВО удалось сбить 37 дронов над пятью областями Украины. Еще 28 беспилотников были „локально потеряны“. „Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская и Черкасская области“, - написали ВС ВСУ.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала полномасштабной войны РФ против Украины, которая длится уже почти три года. Официальные лица РФ продолжают заявлять, что армия их страны наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, но эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.