Российский обстрел Сумщины: более 300 взрывов, один погибший

В течение 1038-го дня агрессивной войны России против Украины российские войска атаковали различным видом оружия 12 общин Сумской области. Об этом в ночь на пятницу, 27 декабря, сообщила в Telegram Сумская областная военная администрация (СОВА). В Краснопольской общине „в результате обстрела произошло разрушение и возгорание частного дома. Один гражданский человек погиб“, говорится в сообщении.

Всего в течение суток россияне совершили 169 обстрелов, в ходе которых зафиксировано 311 взрывов. Наибольшей атаке подверглась Краснопольская община: по ней ВС РФ произвели минометные и артиллерийские обстрелы, пуски КАБ, атаки FPV-дронами и БПЛА. В Середино-Будской общине, где повреждены многоквартирный и частный дома, зафиксировали минометные обстрелы, атаки FPV-дронами и БПЛА. На эти две общины пришлось более половины взрывов в области.