Российский обстрел: не менее двух жертв в Украине

Согласно сообщениям региональных властей Украины, с вечера воскресенья, 8 сентября, по раннее утро 9 сентября страна подверглась очередному массовому российскому обстрелу с применением различного типа оружия. Так, в результате ракетного удара по Дергачам Харьковской области погибла 76-летняя женщина и 13 человек ранены. Об этом написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. „Оккупанты ударили реактивными системами залпового огня“, - говорится в его сообщении. По данным Синегубова, обстрелом повреждены по меньшей мере восемь домов.