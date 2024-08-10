Российский Ил-20М перехватили над Балтийским морем

Российский разведывательный самолет Ил-20М был замечен в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Самолеты немецких и шведских военно-воздушных сил перехватили Ил-20М, когда тот находился близ острова Рюген, и сопроводили его к границе РФ, сообщает в субботу, 10 августа, агентство AFP. Инцидент произошел накануне вечером.

Российское судно не имело плана полета и не связывалось с гражданской авиадиспетчерской службой, уточнил представитель ВВС Германии. Появление российских самолетов в международном воздушном пространстве, по его словам, фиксируется почти еженедельно. Однако если судна не ведут себя подозрительно и быстро возвращаются в российское воздушное пространство, служба управления воздушным движением НАТО на подобные инциденты не реагирует.