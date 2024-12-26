Российским и белорусским фигуристам и конькобежцам разрешили участвовать в отборе на Олимпиаду-2026

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), фигуристы из России и Беларуси будут допущены в нейтральном статусе – по одному участнику в каждом виде программы (мужское катание, женское катание, пары, танцы на льду).
Помимо фигуристов участвовать в квалификации смогут представители шорт-трека и конькобежного спорта. В этих видах спорта спортсмены из РФ и РБ тоже допущены только в личных соревнованиях.
„Международный союз конькобежцев не рассматривает допуск россиян до командных турниров на Олимпиаде-2026“, - сказано в документе ISU. Речь идет о командных соревнованиях по фигурному катанию и конькобежному спорту.
В ISU также назвали критерии для экипировки российских и белорусских спортсменов с нейтральным статусом.
В частности, российские спортсмены должны будут надевать простую одноцветную форму без какой-либо национальной символики. Вариант такой формы должен быть заранее предоставлен ISU на утверждение. Аналогичные критерии также относятся к персоналу спортсменов.
Кроме того, во время квалификационного турнира и Олимпиады российские спортсмены и их персонал не смогут общаться с прессой, участвовать в пресс-конференциях, а также проходить через микст-зону соревнований.
ISU информирует, что российские и белорусские спортсмены будут проходить специальную проверку. Она будет осуществляться в соответствии с рекомендациями МОК и ISU.
На Олимпиаду-2026 в фигурном катании для россиян и белорусов будут разыгрываться именные квоты. Отборочные соревнования пройдут в сентябре 2025 года.
В период с 1 по 25 февраля 2025-го Федерация фигурного катания РФ (ФФККР) должна назвать участников в каждом виде квалификационного турнира (пары, танцы на льду, мужское и женское катание), а также определить по одному запасному на вид. Квоты будут именными и перераспределить их ФФККР не сможет.
„В случае заработанной квоты на Олимпиаду утверждать участника будет ISU, а не ФФККР. После того, как ISU уведомит нейтрального атлета о предварительно пройденной квалификации, нейтральный атлет должен будет сообщить о своем участии в Олимпиаде непосредственно ISU. Участие нейтрального атлета в Игра-2026 будет зависеть от решения исполкома МОК. Перераспределения квот для нейтральных атлетов производиться не будет“, – отмечает пресс-служба ISU.
Также ISU оставляет за собой право ограничить количество вспомогательного персонала, сопровождающего нейтральных атлетов.
Завоевать квоты фигуристы смогут на турнире в Пекине, который пройдет в сентябре 2025 года.
Отбывающая дисквалификацию российская фигуристка Камила Валиева не сможет участвовать в отборе на ОИ-2026 из-за сроков наказания. В январе 2024-го решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне 18-летняя Валиева была дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил - это самое строгое наказание из всех возможных за нарушение антидопинговых правил.
Суд посчитал, что Валиева на заседании не смогла доказать, что приняла запрещенный препарат непреднамеренно. Статус защищенного лица тоже не помог. Отстранение спортсменки ведется с 25 декабря 2021 декабря. Фигуристка дисквалифицирована до декабря 2025 года.
В заявлении ISU отмечается, что „спортсмены и персонал из РФ и РБ не должны быть связаны с любым лицом, отбывающим дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Они должны согласиться выполнить любой запрос информации от ISU, МОК, а также от Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), включая любой запрос на предоставление дополнительной информации о местонахождении или контактных данных всего персонала, с которым они связаны“.
Отбор проб будет происходить аккредитованными WADA лабораториями за пределами России и Беларуси.
„МОК пригласил отдельных нейтральных спортсменов (AIN) с белорусскими или российскими паспортами принять участие в ОИ-2024 Париже на строгих условиях. Игры в Париже продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. Спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская сборная беженцев МОК яростно соревновались друг с другом и мирно жили вместе под одной крышей в олимпийской деревне. Они создали культуру мира и направили миру мощный сигнал о единстве, надежде и солидарности. Таким образом, мы могли бы сделать так, чтобы спорт способствовал укреплению мира, наводил мосты, а не углублял конфронтацию“, - сообщает МОК.
„Рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, выданные 28 марта 2023 года, остаются в силе.
Исполком МОК в надлежащее время примет решение о точных деталях участия нейтральных атлетов (AIN) в Олимпиаде-2026. Это тот же подход, которого придерживался МОК перед успешным выполнением рекомендаций МОК перед ОИ-2024 в Париже.
Все квалификационные соревнования должны быть завершены не позднее 18 января 2026 года, что является крайним сроком подачи заявок на участие в Играх 2026 года“, – заявили в МОК.
В марте 2022 года ISU отстранил спортсменов из России и Беларуси от международных турниров.
Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).