Российским и белорусским фигуристам и конькобежцам разрешили участвовать в отборе на Олимпиаду-2026

В заявлении ISU отмечается, что „спортсмены и персонал из РФ и РБ не должны быть связаны с любым лицом, отбывающим дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Они должны согласиться выполнить любой запрос информации от ISU, МОК, а также от Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) и Всемирного антидопингового агентства ( WADA ), включая любой запрос на предоставление дополнительной информации о местонахождении или контактных данных всего персонала, с которым они связаны“.

„МОК пригласил отдельных нейтральных спортсменов (AIN) с белорусскими или российскими паспортами принять участие в ОИ-2024 Париже на строгих условиях. Игры в Париже продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. Спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская сборная беженцев МОК яростно соревновались друг с другом и мирно жили вместе под одной крышей в олимпийской деревне. Они создали культуру мира и направили миру мощный сигнал о единстве, надежде и солидарности. Таким образом, мы могли бы сделать так, чтобы спорт способствовал укреплению мира, наводил мосты, а не углублял конфронтацию“, - сообщает МОК.