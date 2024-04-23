Российские войска ударили по телебашне в Харькове

На кадрах с места событий видно, что от удара башня складывается практически пополам, а затем верхняя часть обваливается.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов подтвердил удар по "объекту телевизионной инфраструктуры". "Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет. На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения", - написал он в Telegram.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется.

Прокуратура: Удар по телебашне был нанесен ракетой Х-59

По предварительным данным, удар по телебашне в Харькове был нанесен российской авиационной ракетой Х-59, сообщила Харьковская областная прокуратура. Ведомство начало расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.