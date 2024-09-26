Российские войска окружают Угледар: что происходит в городе

За последние четыре дня российская армия смогла стремительно продвинуться к Угледару и окружает его - некогда 15-тысячный шахтерский городок на юго-западе Донецкой области. Как сообщил ряд военных аналитиков 24-25 сентября, бои между ВСУ и войсками РФ велись уже на его восточных окраинах. Впрочем, авиационные и артиллерийские обстрелы к тому времени разрушили уже не только окраины, но и почти весь населенный пункт.
Угледар: город берут в кольцо
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с начала недели сообщает о тяжелых боях с применением авиации на этом участке фронта. Впрочем, российской армии до сих пор не удалось войти в город, утверждал в среду, 25 сентября, Вадим Филашкин, начальник Донецкой областной военной администрации. „На подступах к Угледару наши защитники сожгли огромное количество вражеской техники. Отдельные российские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. - Ред.) пытаются прорываться, но воины ВСУ уничтожают эти группы“, - отметил он в эфире национального телемарафона.
Однако военные аналитики и исследователи открытых данных оценивают ситуацию более мрачно. Так, американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 24 сентября отмечал: армия РФ берет Угледар в кольцо, атакуя из поселка Водяное на северо-востоке и из Пречистовки на юго-западе. Ссылаясь на российские источники, аналитики ISW предполагают, что российские войска держат под огневым контролем дорогу Угледар-Богоявленка - последний маршрут снабжения города.
И все же шансы для украинской обороны есть. „Армии РФ может быть трудно прорваться через населенный пункт, который украинские войска укрепляли более двух лет, - отмечают в ISW. - Если россияне не возьмут его относительно быстро, на маневренность войск на флангах Угледара может повлиять начало осенних дождей, что значительно усложнит продвижение“.
Угледар защищает бригада без ротации
Угледар выполняет роль юго-западного форпоста Донецкого фронта с тех пор, как в марте 2022 года армия РФ, наступая на Мариуполь, стремительно захватила Волноваху. Почти сравняв этот райцентр с землей, российские военные использовали его как плацдарм для обстрелов Угледара, а в августе-сентябре 2022 года осуществили первую попытку масштабного штурма. Вторая состоялась уже в начале 2023 года - ее до сих пор называют крупнейшей танковой битвой в войне России против Украины.