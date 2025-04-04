Российские военные атаковали Кривой Рог: 19 человек погибли, десятки — получили ранения

В Минобороны России утверждают, что нанесли ракетный удар „по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами“. Атака пришлась по жилому району рядом с детской площадкой.
Первые сообщения об атаке по Кривому Рогу начали поступать около 7 вечера по московскому времени.
Мэр города Александр Вилкул написал, что российские военные „ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона“, „рядом с детской площадкой“. По его словам, „ракета взорвалась в воздухе — специально чтобы больше пострадало людей“.
По последним данным погибли 18 человек, и половина из них — дети. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что пострадал 61 человек — среди них 12 детей. „В больницах находятся 40 горожан. Остальные под амбулаторным наблюдением“, — написал он.
По его словам, самому маленькому пострадавшему от атаки — 3 месяца. У него резаные раны, уточнил глава Днепропетровской ОВА.
Также получили повреждения несколько многоквартирных домов — это пяти-, девяти- и четырнадцатиэтажки. В некоторых домах отсутствует газ, добавил Александр Вилкул.
В Минобороны России удар по Кривому Рогу подтвердили. В российском военном ведомстве утверждают, что он был нанесен „ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог“.
В украинском Генштабе это заявление назвали ложью, добавив, что ракета „Искандер-М“ поразила „жилой массив и детскую площадку“.
„Очередным нарушением норм международного гуманитарного права коварный противник демонстрирует, что отнюдь не стремится к миру, зато имеет целью продолжить захватническую войну на уничтожение против Украины и всех украинцев“, — говорится в заявлении Генштаба.
Удар по Кривому Рогу совпал с брифингом Владимира Зеленского, для которого Кривой Рог — родной город. В начале брифинга Зеленский заявил:
„Это лицо русских, оно, в принципе не меняется с начала этой войны, — ударили по детской площадке“.
Кроме того, отвечая на вопросы о „красных линиях“ для Украины на мирных переговорах и возможности вести переговоры с российской стороной напрямую, президент Украины ответил: „Как разговаривать напрямую с баллистическими ракетами?“
Вторая атака за вечер
Незадолго до полуночи мэр Кривого Рога сообщил о новой атаке по городу — теперь беспилотниками. В результате этого налета пять человек получили ранения, погибла пожилая женщина — она сгорела в частном доме, в который попал дрон, написал Александр Вилкул. Таким образом, общее число погибших достигло 19 человек.
Сергей Лысак добавил, что в результате атаки беспилотников в частном секторе города возникли возгорания: огнем были охвачены дома и инфраструктура. Также были „перебиты рельсы и контактная сеть“, написал Вилкул.
Около 3 часов ночи по московскому времени он сообщил о завершении аварийно-спасательных работ на всех местах атак.
После этого в ГСЧС Украины уточнили, что число пострадавших от налета беспилотников возросло до 7 человек.