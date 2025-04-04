Российские военные атаковали Кривой Рог: 19 человек погибли, десятки — получили ранения

По последним данным погибли 18 человек, и половина из них — дети. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что пострадал 61 человек — среди них 12 детей. „В больницах находятся 40 горожан. Остальные под амбулаторным наблюдением“, — написал он.

Мэр города Александр Вилкул написал, что российские военные „ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона“, „рядом с детской площадкой“. По его словам, „ракета взорвалась в воздухе — специально чтобы больше пострадало людей“.

Первые сообщения об атаке по Кривому Рогу начали поступать около 7 вечера по московскому времени.

В Минобороны России утверждают, что нанесли ракетный удар „по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами“. Атака пришлась по жилому району рядом с детской площадкой.

По его словам, самому маленькому пострадавшему от атаки — 3 месяца. У него резаные раны, уточнил глава Днепропетровской ОВА.

Также получили повреждения несколько многоквартирных домов — это пяти-, девяти- и четырнадцатиэтажки. В некоторых домах отсутствует газ, добавил Александр Вилкул.

В Минобороны России удар по Кривому Рогу подтвердили. В российском военном ведомстве утверждают, что он был нанесен „ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог“.

В украинском Генштабе это заявление назвали ложью, добавив, что ракета „Искандер-М“ поразила „жилой массив и детскую площадку“.