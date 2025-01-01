Российские беспилотники утром 1 января атаковали Киев

В Святошинском районе Киева падение беспилотника привело к пожару в нежилом здании и повреждению трамвайных путей. В результате атаки, по данным властей, погибло два человека. Еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил новый глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Минобороны России об ударе по Киеву не сообщало. В сводке военного ведомства говорится об ударе по объекту энергетики на территории Украины, который обеспечивал работу военно-промышленного предприятия. Где именно расположен объект, не уточняется. Согласно заявлению российского ведомства, удары также были нанесены по военным аэродромам, месту сборки безэкипажных катеров и по „скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах“.