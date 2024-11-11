Российская ракета попала в многоэтажку в Кривом Роге

Баллистическая ракета ВС РФ попала в многоэтажный дом в Кривом Роге, сообщил в Telegram председатель городского Совета обороны Александр Вилкул в понедельник, 11 ноября. По его данным, в результате этого попадания был разрушен подъезд с пятого до первого этажа. Пострадали восемь человек.

Со своей стороны глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак уточнил, что среди раненых - десятилетняя девочка, которой была оказана помощь на месте, и 11-летний мальчик, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, были госпитализированы женщины 58 и 75 лет, говорится в его посте. „На месте работают все службы“, - написал Лысак.