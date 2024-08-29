Покровск и Мирноград общим населением около 100 тысяч человек — последние крупные города Донецкой области к западу — северо-западу от областного центра, остающиеся под контролем Украины. Покровск — важный логистический узел, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и вглубь страны.

Между тем в Курской области в результате августовских боёв украинские войска захватили больше территории, чем российские в Донбассе. Но самый крупный населённый пункт, взятый ВСУ — Суджа населением около 5 тысяч человек — почти втрое меньше, чем потерянная за неделю боёв Новогродовка, не говоря уже о Покровске и Мирнограде, которые могут пасть в ближайшее время, если украинское командование не попытается исправить ситуацию.