Российская армия обстреляла Харьков. Есть погибшие

Как сообщил изданию „Суспiльне Харкiв“ представитель областной прокуратуры, всего в результате российского удара пострадали тридцать человек. По словам Синегубова, среди них пятеро детей от 5 до 17 лет. Известно также о двух погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать международные усилия по завершению войны. В своем обращении в субботу, 29 марта, он рассказал, что за минувшую ночь ВС РФ выпустили по украинской территории 172 ударных дрона, а также ракеты. „Партнерам должно быть понятно, что это российские удары не только по нашим людям, но и по всем международным усилиям - по дипломатии, которой пытаемся завершить эту войну. Россия наносит эти удары по позициям всех, кто хочет окончания войны“, - пояснил он.