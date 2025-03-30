Российская армия обстреляла Харьков. Есть погибшие

Российские войска нанесли удары беспилотниками типа Shahed по Харькову вечером в субботу, 29 марта. Об этом сообщили глава местной областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в своих Telegram-каналах.
Как сообщил изданию „Суспiльне Харкiв“ представитель областной прокуратуры, всего в результате российского удара пострадали тридцать человек. По словам Синегубова, среди них пятеро детей от 5 до 17 лет. Известно также о двух погибших.
В Генштабе ВСУ сообщили, что под удар также попал военный госпиталь.
Зеленский: Своими атаками по Украине Россия мешает усилиям по завершению войны
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать международные усилия по завершению войны. В своем обращении в субботу, 29 марта, он рассказал, что за минувшую ночь ВС РФ выпустили по украинской территории 172 ударных дрона, а также ракеты. „Партнерам должно быть понятно, что это российские удары не только по нашим людям, но и по всем международным усилиям - по дипломатии, которой пытаемся завершить эту войну. Россия наносит эти удары по позициям всех, кто хочет окончания войны“, - пояснил он.
Зеленский добавил, что ожидает „серьезной реакции“ на действия российской армии „прежде всего“ от Америки, Еропы и „всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию“. „Россию надо принудить к миру. И только принуждение сработает“, - добавил политик.
В том же обращении Зеленский указал, что Россия „уже слишком долго“ не отвечает на предложение США о безусловном прекращении огня. „Это много говорит. Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление“, - добавил он.