Россиянина подозревают в убийстве двух украинцев в Баварии

Двое граждан Украины были убиты в баварском городке Мурнау в земельном округе Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. 36-летний мужчина скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а 23-летний парень был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, где позже также скончался.

Предполагаемый преступник скрылся. Вскоре в ходе розысков был задержан 57-летний подозреваемый. По данным полиции, он является гражданином РФ и проживает неподалеку от места преступления.

Полиция ведет расследование

Задержанный находится под следствием по подозрению в двойном убийстве. Прокуратура запросила ордер на его арест. Мужчина должен 28 апреля предстать перед следственным судьей в административном суде.