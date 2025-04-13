Россия заявила об уничтожении украинского истребителя F-16

„Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа“, - говорится в сообщении.

Накануне в ВСУ заявили о гибели 26-летнего пилота F-16 Павла Иванова „во время выполнения боевого задания“. Что произошло с истребителем, не уточнялось. После инцидента депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Украине до сих пор не отрегулирована система распознавания воздушных целей „свой - чужой“. С этой проблемой она связывала потерю другого украинского F-16 в августе 2024-го.