2025.04.13 17:00

Россия заявила об уничтожении украинского истребителя F-16

 
Deutsche Welle
Balandžio 12 dieną, šeštadienį, vykdydamas kovinę užduotį naikintuvu F-16, žuvo 21 metų pilotas Pavlo Ivanovas
Balandžio 12 dieną, šeštadienį, vykdydamas kovinę užduotį naikintuvu F-16, žuvo 21 metų pilotas Pavlo Ivanovas
ФОТО: HANDOUT | AFP / Scanpix

По сообщению Минобороны РФ, украинский самолет был сбит силами российской ПВО. Ранее Украина сообщила о гибели украинского пилота, выполнявшего боевое задание на F-16.

Россия заявила об уничтожении еще одного украинского самолета американского производства F-16. Истребитель F-16 вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит силами противовоздушной обороны России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в воскресенье, 13 апреля.

„Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа“, - говорится в сообщении.

ВСУ сообщили о гибели украинского пилота

Накануне в ВСУ заявили о гибели 26-летнего пилота F-16 Павла Иванова „во время выполнения боевого задания“. Что произошло с истребителем, не уточнялось. После инцидента депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Украине до сих пор не отрегулирована система распознавания воздушных целей „свой - чужой“. С этой проблемой она связывала потерю другого украинского F-16 в августе 2024-го.

В сообщении ВСУ о гибели Павла Иванова говорилось, что пилот „погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов“. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить „сильно и метко“.

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Источник
Deutsche Welle
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