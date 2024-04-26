Россия заявила о высылке двух латвийских дипломатов

Внешнеполитическое ведомство вызвало временную поверенную в делах Латвии в России Даце Рутку. Ей выразили протест в связи с объявлением персонами нон грата двух дипломатов посольства России в Риге и сообщили о выдворении двух сотрудников латвийского посольства в Москве.
"До латвийской стороны доведено, что в случае, если она продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов, Москвой неминуемо будут предприняты другие болезненные для Риги шаги", – говорится в заявлении российского МИДа.
О том, когда именно Латвия выслала российских дипломатов, не сообщается. Рига информировала о выдворении одного сотрудника российской дипмиссии в конце марта. Тогда МИД Латвии заявил, что российское посольство занимается дискредитацией латвийских государственных институтов и властей, а также разжигает ненависть в латвийском обществе.
С начала войны России против Украины страны Запада регулярно сообщали о высылке российских дипломатов и сокращали штат российских дипмиссий. Москва, как правило, отвечает зеркально.
По подсчётам РБК, с начала 2022 года по октябрь 2023-го западные страны выслали почти 700 российских дипломатов. Это больше, чем за предыдущие 20 лет. Россия за этот период выслала около 350 сотрудников иностранных дипмиссий.