Россия заявила о высылке двух латвийских дипломатов

Внешнеполитическое ведомство вызвало временную поверенную в делах Латвии в России Даце Рутку. Ей выразили протест в связи с объявлением персонами нон грата двух дипломатов посольства России в Риге и сообщили о выдворении двух сотрудников латвийского посольства в Москве.

"До латвийской стороны доведено, что в случае, если она продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов, Москвой неминуемо будут предприняты другие болезненные для Риги шаги", – говорится в заявлении российского МИДа.