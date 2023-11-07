Россия заявила о 17 сбитых и перехваченных дронах над Крымом

Как ранее сообщил назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев, над морем у города было сбито пять дронов. По его словам, обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в селе Андреевка возле Севастополя, в результате чего возник небольшой пожар. Кроме того, фрагменты уничтоженного дрона были обнаружены в поселке Кача близ Севастополя.

Позже Развозжаев уточнил, что обломки от сбитого беспилотника также упали во дворе одного из частных домов в селе Орловка. "Пострадал мужчина. По информации от медиков, помимо перелома руки у него проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое", –написал чиновник.