Россия за ночь выпустила по Украине больше 30 беспилотников

Российские войска атаковали Украину с помощью беспилотников Shahed и авиационных ракет в ночь на понедельник, 25 декабря. По данным Воздушных сил ВСУ, всего РФ запустила 31 дрон-камикадзе с территории аннексированного полуострова Крым, 28 из них были уничтожены украинской ПВО.

Дроны удалось ликвидировать над Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областями. Атака началась вечером 24 декабря и продолжалась шесть с половиной часов, говорится в сообщении сил обороны юга Украины в Telegram.

Жертв среди населения нет

По территории Украины были также выпущены авиационная ракета Х-59 и противорадиолокационная ракета Х-31П, обе были уничтожены. Украинские военные также заявили об уничтожении двух российских боевых истребителей - Су-34 над Донецкой областью и Су-30СМ над акваторией Черного моря.