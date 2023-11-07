Россия вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе

В ночь на 7 ноября завершена процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Действие договора было приостановлено ещё в 2007 году, а сейчас он "окончательно ушёл для нас в историю", говорится в заявлении МИД России.