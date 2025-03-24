Россия выпустила по Украине почти 100 беспилотников

Россия с вечера 23 марта выпустила по территории Украины 99 ударных дронов „Шахед“ и беспилотников-имитаторов различных типов, при этом 93 дрона не долетели до цели, сообщили в Telegram-канале в понедельник, 24 марта, Воздушные силы ВСУ.

„По состоянию на 8.00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий)“, - говорится в сообщении.