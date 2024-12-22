Россия выпустила по Украине более 100 дронов

Российские войска в ночь на воскресенье, 22 декабря, нанесли очередной массированный удар беспилотниками по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы (ВС) ВСУ.

По их данным, всего по Украине за ночь выпустили 103 ударных дрона Shahed и БПЛА других типов. Украинская ПВО уничтожила 52 из них в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.