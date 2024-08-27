Россия второе утро подряд наносит удары по Украине

В ночь на вторник, 27 августа, российская армия - уже второе утро подряд - подвергла Украину массированному удару ракетами и дронами. Воздушные силы предупредили, что с авиабазы в российском городе Энгельс взлетели несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В свою очередь украинские Telegram-каналы сообщили о ракетах, которые вошли в воздушное пространство страны с юга и северо-востока и летели главным образом в направлении западных областей. В частности, были нанесены удары баллистической ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области, а также тремя гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ по западу Украины.