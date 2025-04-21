Россия возобновила удары дронами по Украине

Россия, после истечения срока объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия , в ночь на понедельник, 21 апреля, возобновила удары с воздуха по Украине . В Днепропетровской области в результате российских атак загорелось пищевое предприятие и повреждена инфраструктура, в Харьковской области вражеские дроны попали в многоэтажку, сообщили украинские СМИ.