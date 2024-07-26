Россия вновь нанесла удары по энергетике Украины

В ночь на пятницу, 26 июля, российские войска выпустили по Украине более двух десятков беспилотников „Шахед-131/136“. Запуск осушествлялся с мыса Чауда в аннексированном Крыму и Курска. Кроме того, российские военные нанесли удар по Донецкой области баллистической ракетой „Искандер-М“, запущенной из Ростовской области. Как сообщил в своем Telegram-канале командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, силы ПВО работали в четырех регионах Украины.