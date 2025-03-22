Россия ударила дронами по Украине: трое погибли, 12 ранены

В Подольском районе Киева из-за российской атаки произошел пожар на последнем этаже жилого трехэтажного дома. Пострадавших нет. Власти Киевской области также подтвердили атаки дронов, пострадавших там нет.

В результате удара по городу Запорожье погибли как минимум три человека, 12 ранены, сообщил глава местной Областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. Среди жертв - 14-летняя девочка и ее родители. Среди пострадавших - 9-месячный младенец. Повреждены несколько жилых домов.

По их данным, 100 БПЛА удалось уничтожить, еще 63 - сбить с курса так, что они упали и не нанесли ущерба. От атаки дронов пострадали Запорожская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

В ночь на субботу, 22 марта, российские войска атаковали регионы Украины 179 беспилотниками. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о повреждениях зданий из-за атаки дронов, но не сообщил о пострадавших. Аналогичное сообщение опубликовали власти Сумской области.

Договоренности

18 марта в Кремле заявили, что Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней. Минобороны РФ отчиталось, что по приказу Путина сбило собственные дроны, запущенные по украинской энергоинфраструктуре.

В свою очередь Киев поддерживает предложение прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, но будет отвечать на удары России, если они не прекратятся, заявил Владимир Зеленский.