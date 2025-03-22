Россия ударила дронами по Украине: трое погибли, 12 ранены

В ночь на субботу, 22 марта, российские войска атаковали регионы Украины 179 беспилотниками. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.
По их данным, 100 БПЛА удалось уничтожить, еще 63 - сбить с курса так, что они упали и не нанесли ущерба. От атаки дронов пострадали Запорожская, Харьковская, Сумская и Киевская области.
Жертвы и повреждения в регионах Украины
В результате удара по городу Запорожье погибли как минимум три человека, 12 ранены, сообщил глава местной Областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. Среди жертв - 14-летняя девочка и ее родители. Среди пострадавших - 9-месячный младенец. Повреждены несколько жилых домов.
В Подольском районе Киева из-за российской атаки произошел пожар на последнем этаже жилого трехэтажного дома. Пострадавших нет. Власти Киевской области также подтвердили атаки дронов, пострадавших там нет.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о повреждениях зданий из-за атаки дронов, но не сообщил о пострадавших. Аналогичное сообщение опубликовали власти Сумской области.
Договоренности
18 марта в Кремле заявили, что Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней. Минобороны РФ отчиталось, что по приказу Путина сбило собственные дроны, запущенные по украинской энергоинфраструктуре.
В свою очередь Киев поддерживает предложение прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, но будет отвечать на удары России, если они не прекратятся, заявил Владимир Зеленский.
По данным Минобороны РФ, регулярные атаки украинских БПЛА на российские регионы также продолжаются. В ночь на 22 марта российские военные перехватили 47 дронов над Воронежской, Белгородской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Курской и Самарской областями. В Ростове-на-Дону дрон попал в жилой многоэтажный дом, два человека ранены.