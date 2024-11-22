Россия с марта поставила Северной Корее миллион баррелей нефти — расследование

Первый рейс, задокументированный Open Source Centre, состоялся 7 марта 2024 года, через семь месяцев после первых сообщений о поставках северокорейских боеприпасов России. Последний — 5 ноября.

Снимки танкеров в море показывают, что в Россию они шли пустыми, а возвращались загруженными.

Анализ спутниковых снимков, которым Open Source Centre эксклюзивно поделился с Би-би-си, показывает, что за последние восемь месяцев более дюжины северокорейских танкеров совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и своими портами.

Ведущие эксперты и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сказали Би-би-си, что, по их убеждению, этой нефтью Москва расплачивается с Пхеньяном за оружие и солдат, которыми КНДР помогает России воевать с Украиной.

„Весь август было облачно, так что мы не смогли задокументировать ни одного рейса“, — поясняет Джо Берн.

Open Source Centre отмечает, что миллион баррелей — это минимальная оценка, потому что часть рейсов они не смогли отследить из-за облаков.

Миллион баррелей (56 тысяч тонн), о котором говорит Open Source Centre — это для России совсем небольшой объем: по официальным данным, она за одни сутки добывает почти в десять раз больше.

Северная Корея из-за своей ядерной программы находится под санкциями ООН, и ей запрещено закупать больше 500 тысяч баррелей нефти в год.

„Этот постоянный приток нефти дает Северной Корее уровень стабильности, которого она не видела с тех пор, как были введены санкции“, — считает старший аналитик Open Source Centre Джо Берн.

Нефть и нефтепродукты нужны Пхеньяну, в частности, для того, чтобы перебрасывать по стране войска и вооружения, а также заправлять автомобили правящей элиты.

Глава Форин-офиса Дэвид Лэмми в заявлении для Би-би-си сказал: „Россия в своей войне в Украине все больше начинает зависеть от Северной Кореи, ее солдат и оружия в обмен на нефть“.

„Эти поставки обеспечивают топливо для путинской военной машины: это нефть за ракеты, нефть за артиллерию, нефть за солдат“, — говорит Хью Гриффитс, который в 2014–2019 гг. возглавлял Группу экспертов ООН, следившую за соблюдением санкций против Северной Кореи.

„А теперь Ким Чен Ын получает нефть напрямую, притом, наверное, лучшего качества, и есть вероятность, что он получает ее бесплатно, за боеприпасы. Что может быть лучше? — говорит доктор Го. — Миллион баррелей это ничто для такой нефтедобывающей страны, как Россия, но это существенный объем для Северной Кореи“.

По словам доктора Го Мёнхуна из южнокорейского Института национальной стратегии в области безопасности, связанного с разведкой, эти нелегальные способы поставок включают перегрузку нефти с танкера на танкер в открытом море. Это и рискованный, и дорогой способ.

Режим санкций позволяет Северной Корее закупать всего 500 тысяч баррелей в год, тогда как ее потребление, по оценкам специалистов, составляет около девяти миллионов баррелей. Поэтому КНДР покупает нефть и нефтепродукты нелегально.

Затем они изучили фотографии судов, приходивших в Восточный и уходивших из него, обращая внимание на их осадку — то есть, то, насколько они были загружены.

Команда, которая отследила движение этих танкеров, знает их грузоподъемность с тех времен, когда были введены санкции.

„Суда тихо приходили почти каждую неделю. С марта идет довольно постоянный поток“, — говорит Джо Берн из Open Source Centre.

Во всех 43 рейсах, которые отследил Open Source Centre по спутниковым снимкам, северокорейские танкеры приходили в российский порт Восточный с отключенными трекерами, которые показывают, где находится судно, а оттуда возвращались в четыре порта на восточном и западном побережьях КНДР.

Северокорейские танкеры, по их оценке, уходили загруженными на 90%.

Из этих исходных данных и была выведена оценка в миллион баррелей. Это в десять раз больше, чем Россия официально поставила Северной Корее в 2023 году.

США еще в мае заявили, что, по их оценке, Россия поставила в КНДР 500 тыс.баррелей нефти.

В марте этого года Россия торпедировала продление мандата Группы экспертов ООН, следившей за соблюдением санкций против Северной Кореи.

„Мы отслеживали некоторые из причастных судов и компаний, но нас заставили прекратить работу — возможно, после того, как они уже превысили лимит в 500 тысяч баррелей“, — говорит американка Эшли Хесс, которая работала в Группе экспертов до самого ее роспуска.