Россия провела учения по имитации "ядерного удара"

Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения „Новомосковск“ и Охотского моря с атомного подводного крейсера „Князь Олег“ выполнены пуски баллистических ракет „Синева“ и „Булава“, указали в ведомстве.

Как сообщили в Минобороны РФ, с государственного испытательного космодрома „Плесецк“ в Архангельской области по полигону „Кура“ на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“.

В ходе воздушных маневров было задействовано более 60 самолетов, среди которых - современные истребители, способные нести американские ядерные бомбы, размещенные в Европе, дальние бомбардировщики, а также самолеты наблюдения и дозаправки.

НАТО с 14 по 24 октября проводила ежегодные маневры по защите стран-участниц альянса, в ходе которых отрабатывалось применение ядерного оружия. По информации из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, в учениях Steadfast Noon („Стойкий полдень“) принимали участие около 2 тыс. военнослужащих, дислоцированных на восьми европейских авиабазах.

Проверена подготовленность органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по управлению подчиненными силами. Задачи выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, утверждают в Минобороны РФ.

В этом году маневры прошли на авиабазах в Бельгии и Нидерландах, а также над акваторией Северного моря - в воздушном пространстве Великобритании и Дании. В военных учениях принимали участие самолеты из 13 стран НАТО, включая Германию.

Учения были призваны послать Москве четкий сигнал, что Североатлантический альянс готов защищаться, в том числе с помощью ядерного оружия, „если случится худшее“, отмечали в НАТО.