Россия признала, что ее самолет-разведчик А-50 сбили ВСУ

Власти РФ обвиняют Дзямана в терроризме. Согласно материалам следствия, Дзяман приказал уничтожить А-50, зная, что самолет „не предназначен для ведения боевых действий и не имеет вооружения“, а его полет проходил „исключительно в воздушном пространстве России“.
Украинский офицер объявлен в розыск. На судебном заседании в Москве его представлял назначенный судом адвокат Виктор Абашин. Он заявил, что возражал против ареста Дзямана.
Не первый случай уничтожения А-50
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50 был сбит 23 февраля нынешнего года. Его обломки обнаружили в районе хутора Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края. Тогда об уничтожении самолета сообщали как украинские, так и российские ресурсы. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что А-50 был сбит украинской стороной. Российские провоенные блогеры писали о „дружественном огне“.
До этого над Азовским морем в районе Бердянска 14 января был сбит еще один российский А-50. Россия тогда не признала потерю самолета. А-50 применяется, в частности, для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также для оповещения командных пунктов о воздушной и надводной обстановке. У России осталось меньше десяти таких машин.