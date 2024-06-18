Россия признала, что ее самолет-разведчик А-50 сбили ВСУ

До этого над Азовским морем в районе Бердянска 14 января был сбит еще один российский А-50. Россия тогда не признала потерю самолета. А-50 применяется, в частности, для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также для оповещения командных пунктов о воздушной и надводной обстановке. У России осталось меньше десяти таких машин.