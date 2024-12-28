„Россия пришла за террористами, но убивала нас“. К чему привела ставка Москвы на Асада

Дума — некогда процветающий сельскохозяйственный пригород, известный как „житница Дамаска“. В 2011-м году она была одним из оплотов повстанцев. После неудачных штурмов правительственные войска взяли ее и другие города провинции Восточная Гута в осаду. На стороне режима воевал Иран и его прокси-силы, а с 2015-го — и Россия. Кроме школ и целых жилых кварталов, пострадали и сельскохозяйственные угодья.

Многоэтажка в городе Дума, в которой погибло 43 человека, сохранилась лучше многих соседних зданий. Она стоит почти целая — разве что на лестнице выбиты окна. В глаза бросаются каменные полы цвета серого мрамора, домашние растения на пролетах и аккуратно сложенные тапки и кроссовки перед дверьми квартир — там все еще живут люди.

Расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) установило, что вертолет ВВС Сирии с авиабазы Думайр сбросил два цилиндра с хлорином на жилые дома, в результате чего погибли 43 человека и пострадали еще десятки.

Произошедшее 7 апреля сразу стало объектом манипуляций с разных сторон. Оппозиционные источники утверждали, что химическое оружие применялось по местной больнице и что использован был зарин — нервно-паралитическое вещество. Россия же вела кампанию по отрицанию того, что атака в принципе имела место.

„Россия пришла сюда, чтобы уничтожить террористов, а на самом деле убивала нас“, — говорит автомеханик Тофик Диаб, чьи дети погибли в химической атаке.

Осада Восточной Гуты была одной из самых жестоких страниц гражданской войны в Сирии. Больше 40% Думы было разрушено. Десятки тысяч человек были на грани голода.

На улицах Думы легко заметить седого мужчину с широкой улыбкой по имени Ахмед Таха. Он передвигается в бронированном „мерседесе“, обмазанном грязью — для камуфляжа. Таха был одним из командиров повстанцев Думы в самом начале войны и вернулся в родной город после восьми лет в изгнании.

„Россия — террористы. Иран — террористы. Режим Башара Асада — террористический. А мы — народ нашей страны“, — говорит автомеханик Диаб. По его словам, все прошедшие годы он не мог оплакивать своих детей открыто из-за угроз спецслужб.

ОЗХО связала этот вертолет с 25-й дивизией спецназа, которую возглавлял генерал Сухель аль-Хасан. Российские информагентства называли его „легендарным“, он получил награду от главы российского генштаба и считался близким к России — в противовес младшему брату президента Махеру Асаду, который тесно работал с Ираном.

Гарантом договоренностей между правительством и повстанцами выступала Москва, и российская военная полиция патрулировала возвращенные под контроль Асада города. Военная полиция была гарантом сдачи и соседнего Джобара, еще одном пригороде Дамаска. Он был окружен правительственными войсками и на 93% разрушен.

Бывший бизнесмен, он взял оружие в 2011 году и занимал руководящие посты в местном революционном совете оппозиции. В 2018 году повстанцы договорились с правительством о сдаче города. В обмен на освобождение заложников они смогли выехать на автобусах в Идлиб, который режим Асада не контролировал.

„[Режим и Россия] яростно обстреливали нас из артиллерии и авиации. Преступления России описать невозможно. Это были невообразимые преступления. Я не знаю, возможно ли примирение. Но сегодня мы вернулись домой, вопреки России, вопреки режиму и всем, кто его поддерживал“, — говорит Таха.

Ахмед Халифа, житель ближайшей окраины Дамаска, говорит, что к россиянам у него претензий нет: „Российская армия нам ничего плохого не сделала. Мы лишь видели, как они ездили по улицам в своих машинах. Ничего плохого на земле мы от них не видели“.

В разрушении Джобара он винит именно силы режима — и утверждает, что был свидетелем того, как солдаты правительственной армии не давали мирным жителям вернуться.

„Они разрушали дома и медленно разграбляли все, что в них оставалось, — мебель, облицовку, двери, окна, — все, что могли утащить. Это были солдаты армии, которая называла себя нашей защитницей. Я видел это все своими глазами“, — вспоминает Халифа.