Россия прекратит поставки газа в Молдову с 1 января. Без газа останется Приднестровье, но перебои с электричеством грозят всей стране

Как долго будет действовать это решение и какие условия и в какие сроки Молдова должна выполнить для возобновления поставок, конкретно не прописано, отмечается только, что ограничение будет оставаться в силе до тех пор, пока российская компания письменно не уведомит „Молдовагаз“ о его отмене.