Россия предупредила США о пуске "Орешник" за полчаса до удара, сообщил Кремль

По словам Пескова, это было сделано „в автоматическом режиме“. „Российская сторона предупредила американцев о пуске „Орешника“ по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки“, — сказал Песков государственному агентству ТАСС.

Примерно за час до этого ТАСС распространил прямо противоположное заявление Пескова, который говорил, что „никаких нотификаций не было, ибо у России нет такого обязательства в отношении ракет средней дальности“. Соответствующая публикация до сих пор доступна на сайте российского агентства.