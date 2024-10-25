Россия помогала хуситам наводить на цели в Красном море

По мнению источников, с которыми побеседовала WSJ, Россия также пытается сеять нестабильность от Ближнего Востока до Азии, чтобы создать проблемы для США, ведь расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке, спровоцированный масштабным нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, поглощает ресурсы в то время, когда Вашингтон пытался сосредоточить внимание на угрозах от России и Китая.