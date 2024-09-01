Россия подвергла Харьков ракетному обстрелу

Согласно данным мэра города Игоря Терехова, один из ударов пришелся по району частной застройки. В результате взрывов загорелись несколько дворов и здание супермаркета.

Чуть позже в областной администрации уточнили, что среди поврежденной гражданской инфраструктуры - торговый центр, спортивный объект и жилые дома. Согласно последним данным, в результате обстрела ранены не менее 25 человек, в том числе шестилетняя девочка и два медика. Один из них - врач - находится в тяжелом состоянии. Власти предупредили, что существует угроза повторных ударов.