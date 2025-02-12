Россия освободила американца Марка Фогеля. Что об этом известно

Российский адвокат Фогеля Дмитрий Овсянников при этом заявил агентству „Интерфакс“, что ему неизвестно, по какой процедуре был освобожден его клиент и было ли это помилование.

Уже в Белом доме, выступая перед журналистами, Фогель назвал Трампа и его команду „героями“, а также заявил, что президент России Владимир Путин „проявил большое великодушие“, помиловав его.

Приветствуя Фогеля, Трамп сказал, что тот выглядит „чертовски хорошо“, а учитель отметил, что чувствует себя „самым счастливым человеком на Земле“.

Вечером 11 февраля Фогеля, который провел в заключении в России больше трех лет, на крыльце Белого дома встречал сам президент США Дональд Трамп . Кадры с этой встречи транслировались в прямом эфире.

„Официальных документов здесь у нас не было. Все проходило через спецслужбы. Мы знаем точно от американских коллег, что это был обмен. На кого обменяли — не говорят“, — сказал Овсянников.

По словам адвоката, на прошлой неделе ему стало известно, что Фогеля переводят из ИК-2 под Рыбинском в СИЗО в Москву, однако официально об освобождении его не уведомляли. По информации Овсянникова, в понедельник Фогель связался со своей матерью, уже находясь в самолете.

Самолет Уиткоффа

В США Фогель прилетел со специальным посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.