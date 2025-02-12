Россия освободила американца Марка Фогеля. Что об этом известно

Вечером 11 февраля Фогеля, который провел в заключении в России больше трех лет, на крыльце Белого дома встречал сам президент США Дональд Трамп. Кадры с этой встречи транслировались в прямом эфире.
Приветствуя Фогеля, Трамп сказал, что тот выглядит „чертовски хорошо“, а учитель отметил, что чувствует себя „самым счастливым человеком на Земле“.
Уже в Белом доме, выступая перед журналистами, Фогель назвал Трампа и его команду „героями“, а также заявил, что президент России Владимир Путин „проявил большое великодушие“, помиловав его.
Российский адвокат Фогеля Дмитрий Овсянников при этом заявил агентству „Интерфакс“, что ему неизвестно, по какой процедуре был освобожден его клиент и было ли это помилование.
„Официальных документов здесь у нас не было. Все проходило через спецслужбы. Мы знаем точно от американских коллег, что это был обмен. На кого обменяли — не говорят“, — сказал Овсянников.
По словам адвоката, на прошлой неделе ему стало известно, что Фогеля переводят из ИК-2 под Рыбинском в СИЗО в Москву, однако официально об освобождении его не уведомляли. По информации Овсянникова, в понедельник Фогель связался со своей матерью, уже находясь в самолете.
Самолет Уиткоффа
В США Фогель прилетел со специальным посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.
О том, что его бизнес-джет Gulfstream G650ER прилетел в Москву, накануне сообщали журналисты, однако ни в Кремле, ни в Росавиации это не подтверждали.
Российская сторона до сих пор не комментировала освобождение Фогеля.
О том, что оно состоялось именно в рамках обмена, утверждалось сначала в заявлении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, а затем это подтвердил и сам Трамп.
Президент США отказался обсуждать условия этого обмена, сказав лишь, что они были „очень справедливыми, очень разумными“ и не похожими на сделки, которые до этого заключали другие американские президенты. Также Трамп сообщил, что „завтра кто-то еще будет освобожден“.
„Обещания даны, обещания выполнены. Президент Трамп пообещал семье Фогелей, что вернет Марка домой. После трех с половиной лет заключения в России Марк наконец-то свободен“, — заявил госсекретарь США Марко Рубио.
При этом он отметил, что освобождение Фогеля „является напоминанием о том, что другие американские граждане по-прежнему находятся под стражей в России“, и что Трамп „полон решимости“ вернуть их всех домой.
По утверждению ведущего канала Fox News Шона Хэннити, летавший в Москву Стив Уиткофф, застройщик и давний друг Трампа, провел встречу с Путиным, которая якобы продолжалась три с половиной часа.
Как заявил Трамп, Россия „действовала очень хорошо“ по отношению к США при освобождении Фогеля, и это позволяет надеяться на движение к урегулированию украинского конфликта.
Заключение Фогеля
Бывший сотрудник посольства США Марк Фогель, который работал учителем в англо-американской школе в Москве, был задержан в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года.
Как сообщали в МВД России, на таможне в багаже Фогеля нашли марихуану и гашишное масло. Марихуана, по утверждению полиции, была расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет.
Кроме того, российские силовики обвинили Фогеля в том, что тот якобы мог использовать свой дипломатический статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью сбыта в школе, где он работал.
Фогель эти обвинения отрицал и настаивал, что изъятая у него марихуана была медицинской, а о существовании в России запрета на ее использование он не знал.
Летом 2022 года Химкинский городской суд приговорил американца к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в контрабанде и хранении наркотиков.
Семья Фогеля в социальных сетях призывала власти США и России включить его в обменные списки.