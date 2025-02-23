2025.02.23 16:05

Россия обстреляла Украину: есть погибший и раненые

 
Deutsche Welle
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Ukrinform/SIPA | Scanpix

Российские войска нанесли массированный удар дронами по Украине в ночь на воскресенье. Как минимум один человек погиб, шестеро ранены. Одной из целей стал Киев.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, российские войска выпустили по Украине 267 дронов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале.

По их данным, удалось сбить 138 беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Еще 119 дронов сбиты с курса так, что упали на землю и не нанесли повреждений. Три из них улетели в направлении Беларуси, один - обратно в Россию.

Погибший и раненые в Кривом Роге

В городе Кривой Рог погиб мужчина, пятеро ранены. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии. Местные власти заявили, что по городу был нанесен ракетный удар. Повреждены 12 многоквартирных домов, пансионат для престарелых, церковь, АЗС, автомобили.

В городе Запорожье от атаки дронов пострадала 53-летняя женщина. В Киеве повреждены несколько частных домов и автомобилей.

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Источник
Deutsche Welle
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