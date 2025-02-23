Россия обстреляла Украину: есть погибший и раненые

В ночь на воскресенье, 23 февраля, российские войска выпустили по Украине 267 дронов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале.

По их данным, удалось сбить 138 беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Еще 119 дронов сбиты с курса так, что упали на землю и не нанесли повреждений. Три из них улетели в направлении Беларуси, один - обратно в Россию.

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