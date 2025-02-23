Россия обстреляла Украину: есть погибший и раненые

В ночь на воскресенье, 23 февраля, российские войска выпустили по Украине 267 дронов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале.
По их данным, удалось сбить 138 беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Еще 119 дронов сбиты с курса так, что упали на землю и не нанесли повреждений. Три из них улетели в направлении Беларуси, один - обратно в Россию.
Погибший и раненые в Кривом Роге
В городе Кривой Рог погиб мужчина, пятеро ранены. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии. Местные власти заявили, что по городу был нанесен ракетный удар. Повреждены 12 многоквартирных домов, пансионат для престарелых, церковь, АЗС, автомобили.
В городе Запорожье от атаки дронов пострадала 53-летняя женщина. В Киеве повреждены несколько частных домов и автомобилей.