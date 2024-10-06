Россия обстреляла Украину более 5000 раз за прошедшие сутки

В ночь на воскресенье, 6 октября, российские войска совершили 5130 обстрелов Украины, из них 144 - из реактивных систем залпового огня, сообщил в Telegram Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). „Противник нанес 82 авиаудара по позициям украинских подразделений и населенных пунктов, в том числе сбросив 130 КАБ (управляемых авиабомб. - Ред.)“, - говорится в сообщении.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале сообщили о российской атаке на 14 областей Украины с применением 87 ударных дронов Shahed, двух баллистических ракет, выпущенных из комплекса „Искандер-М“, одной крылатой ракеты из комплекса „Искандер-К“ и одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69. Районами запусков стали российские регионы Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. По данным ВС ВСУ, украинским военным удалось сбить две ракеты и 56 беспилотников, а четыре дрона все еще остаются в воздушном пространстве страны.