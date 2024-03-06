Россия обстреляла Одессу в момент, когда там находился Зеленский и премьер-министр Греции

По словам Зеленского, в результате удара есть погибшие.

"Мы видели сегодня этот соответствующий удар. Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно, куда бить, — сказал президент Украины на совместной пресс-конференции с Мицотакисом. — Всех деталей еще не знаю конкретно, но знаю, что есть жертвы, есть погибшие, и есть раненые. Мои соболезнования родным и близким".

Утром в Одессе была объявлена воздушная тревога.

По данным газеты Protothema, которая ссылается на источники в правительстве Греции, российская ракета приземлилась недалеко от того места, где был в тот момент Зеленский. Мицотакис во время удара находился в 150 метрах от места падения ракеты.

Встреча Зеленского и Мицотакиса прошла по плану.

Оба лидера провели пресс-конференцию, которая не транслировалась в прямом эфире по соображениям безопасности.