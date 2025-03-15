Россия ночью нанесла новые удары по энергообъектам Украины

„Ночью враг в очередной раз нанес удары по энергетике. На этот раз в Днепропетровской и Одесской областях“, - говорится в Telegram-сообщении украинского электрохолдинга ДТЭК утром в субботу, 15 марта. „Повреждения существенные“, без света осталась часть жителей этих двух украинских регионов, уточняют там.
В результате российской воздушной атаки в Одессе пострадала 61-летняя женщина. „Она получила травмы лица осколками стекла, в результате взрывной волны. Госпитализирована в больницу“, - сообщил в Telegram глава Одесской ОГА Олег Кипер. Кроме того, в результате одной из атак на город Черноморск в Одесской области ранения получил 53-летний мужчина, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, уточнил он.
Об атаке российских беспилотников на железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Запорожья сообщила государственная украинская компания „Укрзалізниця“. „На обесточенные участки уже выведены первые резервные тепловозы, задержки поездов минимальны“, - говорится в ее сообщении в Telegram.
Россия атаковала Украину ночью 178 дронами и двумя ракетами
Российские войска в ночь на 15 марта, в очередной раз атаковали с воздуха территорию Украины, применив две баллистические ракеты и 178 ударных беспилотников. „Противник атаковал двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“ из Курской области и 178 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов“, - сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. По их данным, пуски БПЛА были совершены из районов Орла, Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда аннексированного Крыма.
Согласно сводке, украинским силам ПВО удалось сбить 130 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областями Украины. Еще 38 беспилотников были „локально потеряны без негативных последствий“. „Вследствие российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская и Киевская области“, - говорится в сводке ВС ВСУ.
Российские атаки на энергообъекты Украины
Об ударе по энергообъекту в Одесской области ДТЭК заявляла и 7 марта. „Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. За последние 2,5 недели это уже шестая атака“, - указала тогда компания.
В тот же день в Полтавской ОВА заявили о повреждении газопровода в Миргородском районе. „Обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. К сожалению, два человека травмированы, среди них ребенок. Также повреждены два частных жилых дома и бытовой газопровод“, - говорилось в заявлении.
Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже более трех лет. При этом официальные лица России продолжают утверждать, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам в Украине.