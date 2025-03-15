Россия ночью нанесла новые удары по энергообъектам Украины

Об атаке российских беспилотников на железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Запорожья сообщила государственная украинская компания „Укрзалізниця“. „На обесточенные участки уже выведены первые резервные тепловозы, задержки поездов минимальны“, - говорится в ее сообщении в Telegram.

Российские войска в ночь на 15 марта, в очередной раз атаковали с воздуха территорию Украины, применив две баллистические ракеты и 178 ударных беспилотников. „Противник атаковал двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“ из Курской области и 178 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов“, - сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. По их данным, пуски БПЛА были совершены из районов Орла, Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда аннексированного Крыма.