Россия ночью дважды атаковала Киев беспилотниками

Российские войска в ночь на среду, 7 мая, дважды атаковали дронами столицу Украины Киев, в результате погибли два человека, еще восемь, в том числе четверо детей, пострадали. Падение обломков БПЛА зафиксировано в трех районах города, сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

В Днепровском районе Киева частично разрушены два верхних этажа жилого многоэтажного дома. Там пострадали пять человек.

В Святошинском районе вспыхнули пожары в квартирах на седьмом, восьмом и девятом этажах.