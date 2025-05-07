Россия ночью дважды атаковала Киев беспилотниками

Российские войска в ночь на среду, 7 мая, дважды атаковали дронами столицу Украины Киев, в результате погибли два человека, еще восемь, в том числе четверо детей, пострадали. Падение обломков БПЛА зафиксировано в трех районах города, сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
В Днепровском районе Киева частично разрушены два верхних этажа жилого многоэтажного дома. Там пострадали пять человек.
В Святошинском районе вспыхнули пожары в квартирах на седьмом, восьмом и девятом этажах.
Первая за ночь тревога раздалась в 01.02 по местному времени - тогда Россия нанесла ракетный удар по городу. В Соломенском районе в результате падения обломков вспыхнул пожар в складских помещениях, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Вторая воздушная тревога была объявлена в 4.00. По сообщению Киевской городской военной администрации, для отражения атаки российских БПЛА были задействованы силы противовоздушной обороны.
Россия и Украина почти ежедневно наносят удары беспилотниками по территориям друг друга. Накануне Украина атаковала дронами 11 российских регионов, в том числе Москву. Утром 7 мая украинские беспилотники атаковали город Саранск в Мордовии. Местные Telegram-каналы пишут, что взрывы раздались в районе завода „Химмаш“.