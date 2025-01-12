Россия ночью атаковала Украину почти сотней ударных дронов

С позднего вечера 11 января по 11.00 по Киевскому времени в столице Украины трижды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения ВС РФ ударных БПЛА, управляемых авиационных бомб и различных типов баллистического вооружения. Об этом свидетельствуют обновляемые онлайн данные Карты тревог. О работе сил ПВО сообщал Telegram-канал Киевской ОВА.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже почти три года. Официальные лица России продолжают утверждать, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, однако эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.