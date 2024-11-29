Россия ночью атаковала Украину 132 ударными дронами

Согласно сводке ВС ВСУ, украинским силам ПВО удалось сбить 88 дронов над Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областями Украины. „В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома“, - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Российские войска в ночь на пятницу, 29 ноября, вновь атаковали с воздуха территорию Украины, применив 132 беспилотника. „Противник атаковал Украину 132 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа „, - сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. По их данным, дроны были подняты в небо из Орла, Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска

Еще 41 беспилотник был „локально потерян“ в ряде украинских регионов в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Военные уточнили, что еще один БПЛА вернулся в Россию.

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По сообщению главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Сергея Попко, в результате ночной атаки российских дронов в Днепровском районе столицы „произошло возгорание медицинского учреждения“, а рядом с ним повреждены „остекления окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах“. Попко сообщил также об одном пострадавшем, у которого выявлен „закрытый перелом левой бедренной кости“.

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