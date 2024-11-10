Россия ночью атаковала крупные города Украины 145 дронами

Российские войска в ночь на воскресенье, 10 ноября, атаковали беспилотниками крупные города Украины. „Этой ночью Россия запустила против Украины рекордное количество „шахедов“ и других ударных дронов - 145“, - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. В некоторых местах падения БПЛА возникли пожары. По сообщению мэра Одессы Геннадия Труханова, пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.

Над Киевом украинские силы ПВО сбили около полутора десятка дронов. Воздушная тревога объявлялась дважды.