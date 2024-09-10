Россия не признает принадлежность упавшего в Латгалии дрона "Shahed". Латвия выражает категорический протест

До встречи с представителями Министерства иностранных дел Касаткин в интервью Латвийскому телевидению заявил: „Нет. Нет подтвержденной информации о том, чей это был дрон. Понятия не имею“. В ходе короткой встречи с представителями МИД Касаткин повторил то же самое. Позже временный поверенный добавил: „[Дрон был] не российским и не принадлежал России. Мы обсудили этот вопрос. Результат — нам нужно проанализировать всё, что сказала латвийская сторона, и изучить всю предоставленную информацию“.