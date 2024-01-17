Россия нанесла удары с воздуха по Харькову и Одессе

Российская армия поздно вечером во вторник, 16 января, нанесла ракетный удар по центру Харькова. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что по Харькову были выпущены две ракеты предположительно из ЗРК С-300. По данным на утро 17 января, в результате обстрела пострадали 17 человек, повреждено не менее 19 жилых домов, написал в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) выложила в Telegram фото разрушений в Харькове.

Атака на Одессу

Через несколько часов после ракетного удара по Харькову войска РФ атаковали беспилотными летательными аппаратами Одессу. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в атаке были задействованы 20 дронов, 19 из которых украинским военным удалось сбить. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о трех пострадавших. В результате атаки, по его данным, был поврежден жилой дом, 130 человек пришлось эвакуировать.