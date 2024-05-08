Россия нанесла удар по электростанциям в шести регионах Украины

Российские ракеты и дроны ночью атаковали объекты энергетики в шести областях Украины. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в телеграм-канале ведомства. „Снова массированная атака на нашу энергетику! Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях“, – заявил он.