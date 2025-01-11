2025.01.11 16:30

Россия нанесла удар дронами по Украине, погибла женщина

 
Deutsche Welle
Ukraina
Ukraina
ФОТО: SERGEI SUPINSKY | AFP / Scanpix

Россия выпустила по Украине 74 дрона в ночь на 11 января. В Запорожской области погибла женщина, ранены четыре человека.

Не менее 74 российских дронов атаковали Украину в ночь на субботу, 11 января. Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Над Украиной сбиты 74 беспилотника

По их данным, Россия применила для атаки БПЛА Shahed и других типов, а также дроны-приманки. Украинская ПВО сбила 47 беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

Из-за падения обломков беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома, автотранспорт. По данным ВС ВСУ, еще 27 дронов-приманок удалось сбить с курса так, что они упали на землю, не нанеся ущерба.

Погибшая и раненые в Запорожской области

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что один из российских дронов ударил по автомобилю в селе Приморское. Оно находится в 10 км от линии фронта.

Погибла 47-летняя пассажирка, еще две женщины и двое мужчин ранены. Один из них в крайне тяжелом состоянии.

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Источник
Deutsche Welle
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