Россия нанесла удар дронами по Украине, погибла женщина

Не менее 74 российских дронов атаковали Украину в ночь на субботу, 11 января. Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Над Украиной сбиты 74 беспилотника

По их данным, Россия применила для атаки БПЛА Shahed и других типов, а также дроны-приманки. Украинская ПВО сбила 47 беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

Из-за падения обломков беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома, автотранспорт. По данным ВС ВСУ, еще 27 дронов-приманок удалось сбить с курса так, что они упали на землю, не нанеся ущерба.