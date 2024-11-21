Россия нанесла ракетный удар по Украине

Россия утром в четверг, 21 ноября, атаковала Украину ракетами. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о нескольких ракетах, которые летели в направлении Киевской области, Днепра, а также города Кременчуг Полтавской области. Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 самолетами Ту-95 в районе Энгельса, добавили в ВС ВСУ. Первые ракеты вошли в воздушное пространство страны около 6.30 по местному времени.

Кроме того, по данным ВМС Украины, в Черном море находились 5 носителей ракет „Калибр“ с общим залпом до 28 ракет. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.