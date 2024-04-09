Россия нанесла ракетный удар по Полтаве

Пронин утверждает, что удар был нанесен по гражданскому зданию, у него "частично разрушена кровля". В здании, по словам Пронина, возник пожар, кроме того, повреждены несколько соседних домов.
Воздушные силы ВСУ сообщали минувшей ночью об ударных беспилотниках типа "Шахед", летящих в направлении Кривого Рога, Каменского близ Днепра и в сторону западных областей Украины, а также о новых группах дронов, запущенных из аннексированного Крыма.
Позже Генштаб ВСУ отчитался, что все 20 запущенных Россией "Шахедов" были сбиты. Беспилотникам удалось долететь до Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областей.
Кроме того, по информации Воздушных сил Украины, российская армия ударила по Украине четырьмя ракетами С-300, о последствиях атак не сообщается.
Число погибших в результате вчерашнего российского удара по промышленному объекту в Запорожье увеличилось до четырех. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Накануне он писал, что повреждены 14 зданий, в том числе семь многоэтажных жилых домов.
Минобороны России утверждало, что в городе Запорожье ударом ракетного комплекса "Искандер" были уничтожены "склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству". В ведомстве назвали обстрел ответом на атаки дронов по российским НПЗ.