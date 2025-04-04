Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: среди погибших пятеро детей

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, среди погибших шестеро детей.
„Каждый день российские удары. Каждый день погибают люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит“, — написал Зеленский в своем телеграм-канале. Кривой Рог - родной город президента Украины.
По словам начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, рядом с местом, где упала ракета, располагалась детская площадка.
Сразу несколько источников сообщают, что ракета взорвалась в районе ресторана „Магеллан“. Повреждены не менее пяти домов, сгорели несколько автомобилей.
Российские военные удар по Кривому Рогу пока не комментировали.