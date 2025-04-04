2025.04.04 21:24

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: среди погибших пятеро детей

 
Радио Свобода
Ракетный удар по Кривому Рогу
Ракетный удар по Кривому Рогу
ФОТО: The official channel of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy

Российские военные нанесли удар баллистической ракетой по центру жилого микрорайона в Кривом Роге. По последним данным, погибли 16 человек, в том числе 5 детей, более 40 жителей города ранены. Судя по фотографиям и видео с места взрыва, ракета была с кассетной боевой частью.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, среди погибших шестеро детей.

„Каждый день российские удары. Каждый день погибают люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит“, — написал Зеленский в своем телеграм-канале. Кривой Рог - родной город президента Украины.

По словам начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, рядом с местом, где упала ракета, располагалась детская площадка.

Сразу несколько источников сообщают, что ракета взорвалась в районе ресторана „Магеллан“. Повреждены не менее пяти домов, сгорели несколько автомобилей.

Российские военные удар по Кривому Рогу пока не комментировали.

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Радио Свобода
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